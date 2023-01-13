Бурдасов — о неудаче Шумакова в «Тракторе»: «Да, мы большие друзья, но не пиво же собрались попить»
Форвард «Трактора» Антон Бурдасов в интервью «СЭ» поделился мнением об одноклубниках и неудачном выступлении за челябинскую команду нападающего Сергея Шумакова.
— Никита Тертышный забросил победную шайбу в Ярославле. То, что он начал забивать, поможет ему?
— Конечно. Да он играл весь сезон здорово, просто у него, видимо, этот психологический барьер был, когда не шло. Но сейчас вот начал забивать, поэтому я думаю, что все нормально будет. По идее, его голов нам и не хватало.
— Можете объяснить, что у Сергея Шумакова не пошло в «Тракторе»?
— Думаю, что это тренер лучше объяснит.
— Но вы же один из самых авторитетных игроков и друг Шумакова. Может быть, ходили и защищали его?
— Да, мы большие друзья, это понятно, но мы же здесь собрались не пиво попить, поэтому у нас есть руководство и тренер. Как ты можешь им сказать, кто нужен, а кто не нужен? Я вообще такого не встречал.
— Кросби говорит в «Питтсбурге».
— Ну так это Кросби, вот это вы сравнили.
— Но вы ведь такой же авторитетный игрок, местный.
— Я никогда стараюсь не лезть к тренеру, ему виднее, он отвечает за результат. Если он спросит какой-то совет, то, конечно, я скажу свою точку зрения, а такого, чтобы я пошел и начал наседать на тренера, не будет, не дождетесь.
— Как вам молодежь «Трактора»?
— Шабанов красавец, он с предсезонки себя очень здорово показывает, но сейчас не может забить, очень переживает. Я ему сказал, чтобы он не думал об этом.
— А есть у него проблемы с «медными трубами», когда молодые думают: «Я забиваю, я в полном порядке»?
— Нет, Шабанов в порядке. Провел разговор — все нормально.
— А Рыков? Что скажете об этом хоккеисте?
— Очень талантливый парень, ему нужна игровая практика. Возможно, не в КХЛ, а в той же ВХЛ. Очень техничный, хорошо себя показывает.
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