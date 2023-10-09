Кручинин — о своем состоянии: «Чувствую себя лучше, но есть куда расти»
Форвард «Торпедо» Алексей Кручинин поделился своим состоянием после восстановления от травмы.
— В последних матчах уже намного лучше, — приводит слова Кручинина «Известия» -. Ритм поймал, удалось даже гол забить. Поэтому чувствую себя лучше, но есть куда расти. Будет только лучше.
— Как вы можете улучшить игру команды, которая и без вас оказалась в верхней части таблицы?
— Да у нас нет такого, что кто-то что-то должен улучшать. Мы все играем в один хоккей. Главное, чтобы команда выигрывала. Нет такого, что конкретно я что-то должен делать. Я просто должен помогать своим партнерам по команде. Для этого и выхожу на лед.
— В конце прошлого сезона и в начале нынешнего вы на довольно долгое время выбывали из-за травм. Нет ничего хронического?
— Нет, это разные травмы. И я бы не сказал, что они у меня затянулись. В прошлом сезоне в конце регулярного чемпионата и в плей-офф у меня планировалось восстановление в течение восьми недель, а я вышел на лед через три с половиной недели. В нынешнем сезоне выбыл на три-четыре недели — и тоже вышел ровно через три недели. То есть и там, и там вернулся раньше срока благодаря нашим врачам и тренеру по физподготовке Андрею Емельянову, который помогал мне в реабилитации. Ему большое спасибо! Он сделал потрясающую работу.
В текущем сезоне 32-летний россиянин провел 7 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.
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