Форвард «Спартака» Петтерссон продлил результативную серию в КХЛ до 4 матчей
18:20
Нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (счет после второго периода — 2:1 в пользу уфимцев).
27-летний швед ассистировал Сергею Широкову, который в первом периоде открыл счет. Таким образом, Петтерссон продлил результативную серию до 4 матчей со старта сезона. В активе форварда 4 (3+1) очка.
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