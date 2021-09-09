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Форвард «Спартака» Петтерссон продлил результативную серию в КХЛ до 4 матчей

18:20
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Нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (счет после второго периода — 2:1 в пользу уфимцев).

27-летний швед ассистировал Сергею Широкову, который в первом периоде открыл счет. Таким образом, Петтерссон продлил результативную серию до 4 матчей со старта сезона. В активе форварда 4 (3+1) очка.

Дополнительная информация:

https://video.khl.ru/quotes/788217

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Александр Кравченко все материалы автора

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