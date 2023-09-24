Бурмистров: «Исключил из рациона сахар по совету Игоря Ларионова»

Центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров, выступавший в НХЛ, нескольких клубах КХЛ и сборной России, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, каких правил придерживается в питании.

— Придерживаетесь ли какой-нибудь диеты? Исключаете ли, к примеру, сахар?

— Сахар практически перестал употреблять, а диеты не придерживаюсь, могу есть все. Понятно, что нужно меньше питаться в фастфуде, а так рацион у меня обычный, с этим проблем никогда не было.

— Как пришли к тому, что сахар исключили из рациона?

— Послушал Игоря Ларионова. Из сладкого сейчас могу съесть только мороженое.

— Есть какие-то продукты, которые находятся в вашем стоп-листе?

— Да нет, я все ем.

— Насколько сильно в клубах сейчас следят за питанием хоккеистов?

— Сейчас в клубах есть люди, отвечающие за рацион игроков. Если видят, что у кого-то есть проблемы с лишним весом, то всегда помогают.