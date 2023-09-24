Бурмистров: «Исключил из рациона сахар по совету Игоря Ларионова»
Центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров, выступавший в НХЛ, нескольких клубах КХЛ и сборной России, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, каких правил придерживается в питании.
— Придерживаетесь ли какой-нибудь диеты? Исключаете ли, к примеру, сахар?
— Сахар практически перестал употреблять, а диеты не придерживаюсь, могу есть все. Понятно, что нужно меньше питаться в фастфуде, а так рацион у меня обычный, с этим проблем никогда не было.
— Как пришли к тому, что сахар исключили из рациона?
— Послушал Игоря Ларионова. Из сладкого сейчас могу съесть только мороженое.
— Есть какие-то продукты, которые находятся в вашем стоп-листе?
— Да нет, я все ем.
— Насколько сильно в клубах сейчас следят за питанием хоккеистов?
— Сейчас в клубах есть люди, отвечающие за рацион игроков. Если видят, что у кого-то есть проблемы с лишним весом, то всегда помогают.
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|4
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|4
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|7
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|3
|10
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|10
|4
|6
|10
|9
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|9
|3
|6
|8
|10
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|9
|2
|7
|7
|11
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|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
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|24.09
|17:00
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Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|24.09
|17:10
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Динамо Мн – Торпедо
|- : -