Форвард «Спартака» Беляев: «Ты либо уверен в себе, либо нет. Лига не имеет значения»
Нападающий «Спартака» Александр Беляев, отличившийся заброшенной шайбой в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3), рассказал о своей адаптации в основной команде.
— Как проходит ваша адаптация в основной команде?
— Все здорово, после сборов уже адаптировался можно сказать. Ребята поддержали, стараюсь тянуться к старшим, показывать результаты.
— Отличаетесь в победных шайбах. Можно давать звание «король победных голов»?
— Да я думаю нет. На моем месте мог бы оказаться любой. Мы работаем как единый организм, не сдаемся.
— В чем секрет вашей результативности?
— Особого секрета нет. Иногда идет, иногда нет. Главное тут не то, что ты забиваешь или не забиваешь, а как ты реагируешь на это. Главное сохранять спокойствие при любых обстоятельствах.
— Можете с уверенностью сказать, что твердо стоите на ногах в КХЛ?
— Я бы так не сказал. В любой лиге ты либо уверен в себе, либо нет. Какая именно лига — не имеет значения.
— Можно ли сказать, что победа над «Динамо» дала глоток свежего воздуха?
— На сегодняшнюю игру можно сказать, что да. Все выходили с положительным настроем. Мы очень много отдали эмоциональных сил, это нас немного расслабило. Но мы собрались и все 60 минут показывали,что умеем.
— Как отнеслись к подписанию Ильи Ковальчука?
— Положительно, многие ребята рады. Это великий игрок, великий человек. Даст только положительный эффект для нашего коллективно. Для любого игрока не столько цель или мечта поиграть с ним, сколько шанс узнать много чего в плане хоккея.
«Спартак» возглавил турнирную таблицу КХЛ. На счету команды Алексея Жамнова 56 очков после 41 матча. «Сочи» с 32 очками в 40 играх располагается на 10-м месте в Западной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Лада
|41
|21
|20
|50
|5
|Ак Барс
|40
|23
|17
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|41
|26
|15
|56
|2
|Динамо М
|40
|26
|14
|56
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 0
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 4
|7.12
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 2 Б
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|4 : 3