Форвард «Сибири» Шаров: «Хорошая игра с нашей стороны: отличное начало, отличный второй период»

Форвард «Сибири» Александр Шаров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (4:1).

— Хорошая игра с нашей стороны: отличное начало, отличный второй период, — приводит пресс-служба КХЛ слова Шарова. — В заключительной двадцатиминутке не дали сопернику шанса. Немного подкосило, что получили четыре минуты меньшинства в самом начале. Главное, что остались силы и смогли навязать сопернику свою игру. Надеюсь, что мы не будем сбавлять и сыграем в том же духе и дальше.

Что сказал Ежову? Он прыгнул мне в ноги, я его спросил об этом, он ударил в ответ. Мы вместе играли, думал узнать у него, а получилось вот как.

«Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на Востоке". «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».

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