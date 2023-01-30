Форвард «Северстали» Рожков — о голах в пустые ворота: «В этом есть риски, но иногда они оправданны»
Форвард «Северстали» Никита Рожков в интервью «СЭ» прокомментировал две заброшенные шайбы в матче с ЦСКА (4:1). Оба гола нападающий забил в пустые ворота.
— Вы отрабатывает броски по пустым воротам?
— Нет, конечно. Все дело случая. Повезло, что в конце вышли с пустыми воротами, ребята хорошо отдали пас. Мне оставалось только попасть.
— Броски по пустым воротам — рискованный ход. Можно промахнуться и заработать проброс.
— Согласен, есть риски. Но иногда они оправданны. Мы вели в счете 3:1, была возможность рискнуть. Получилось забить. Счет стал 4:1, спокойнее доиграли матч.
— Насколько важна победа над ЦСКА?
— Конечно, это важный матч и важные очки. Мы сейчас не можем много ошибаться. Каждое очко — на вес золота. Стараемся побеждать в каждом матче. Думаю, все будет хорошо и мы выйдем в плей-офф.
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|30.01
|12:00
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Амур – Сибирь
|1 : 2 ОТ
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|2 : 1 ОТ
|30.01
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