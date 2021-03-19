Форвард «Салавата Юлаева» Жарков получил тяжелую травму в матче с «Ак Барсом»

Во втором матче серии «зеленого дерби» «Ак Барс» — «Салават Юлаев» четвертьфинала Кубка Гагарина нападающий гостей Владимир Жарков получил тяжелую травму после столкновения с форвардом соперника Стефаном Да Костой.

Нарушения правил не было — хоккеисты столкнулись головами, после чего Жарков рухнул на лед, ударившись затылком. Площадку он смог покинуть только при помощи партнеров и врача. Предположительно, у форварда уфимцев сотрясение мозга.

«Ак Барс» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 1-0.