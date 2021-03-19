Нападающий «Куньлуня» поблагодарил Андрея Разина за время работы в детской школе хоккея

18-летний нападающий «Куньлуня» Андрей Баканов рассказал, почему вернулся в КХЛ из Северной Америки.

«Сначала «Куньлунь» предложил пробный контракт, — цитирует Баканова сайт КХЛ. — Так как сезон в ОХЛ прервали, я решил воспользоваться этой возможностью. Я много тренировался летом, был в неплохой форме. Очень рад, что получилось закрепиться в КХЛ. Это самый высокий уровень, на котором мне приходилось играть. Здесь большое количество мастеровитых игроков. Это мой первый опыт игры на взрослом уровне: в КХЛ все быстрее».

В нынешнем сезоне Андрей Баканов дважды сыграл с «Северсталью», соперничество с которой играло для него совершенно иными красками. Ведь на тренерском мостике стоял Андрей Разин, помогавший Баканову делать первые шаги в хоккее.

«Это классные чувства видеть Андрея Владимировича у руля команды КХЛ, — говорит Баканов. — Он тренировал тебя, когда ты был совсем маленьким, а теперь вы играете друг против друга на таком высоком уровне. После игр мы встречались с ним, разговаривали. Словно флэшбек в детство — он давал мне советы по игре, говорил, как действовать в той или иной ситуации. Я очень благодарен ему за тот опыт, который Андрей Владимирович передал мне. Он учил дисциплине, хоккейным азам», — заявил игрок.