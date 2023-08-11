Форвард «Салавата Юлаева» Бабенко отреагировал на победу над «Магниткой»
17-летний нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Бабенко в интервью «СЭ» поделился эмоциями после первого гола за клуб в матче Кубка Республики Башкортостан против «Магнитки» (5:2).
— Эмоции самые положительные. С детства ходил смотреть на «Салават Юлаев», теперь дали шанс поиграть — очень рад. Спасибо за доверие тренерам.
— Что самое сложное для тебя при переходе во взрослый хоккей?
— Конечно, другие скорости. Потихоньку привыкаю, партнеры подсказывают.
— Были ли наставления от тренеров перед межсезоньем, чтобы готовился ко взрослому хоккея?
— Прямо такого не говорили. Я подошел в хорошей форме, так получилось, что взяли на предсезонку.
— Какие задачи поставил перед тобой Виктор Козлов?
— Самые максимальные — такие же, как для всех. От всех просят и голов, и хорошей игры в обороне.
В этом матче у хозяев голами отметились Алексей Василевский, Владислав Ефремов, Вячеслав Лещенко, Матвей Бабенко и Михаил Науменков. За гостей забили Никита Михайлис и Роман Канцеров.
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