Форвард «Металлурга» Вовченко о матче со «Спартаком»: «Очень довольны нашей победой сегодня»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко прокомментировал победу над «Спартаком» (6:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Форвард забросил одну шайбу в игре с красно-белыми.

— Хорошо, что выиграли, непростой соперник, несмотря на счет. «Спартак» очень хорошо играет и в атаке, и в обороне. Нам удалось больше забить, очень довольны нашей победой сегодня.

— Андрей Разин сказал, что первый период вы фактически проспали. Почему так сыграли, ранний матч сказался?

— Да, ранняя игра, не вкатились сначала. Но потом разбегались и стало полегче.

— Если можно — пару слов о вашем переходе в «Металлург». Как это происходило?

— Не сложилось в Череповце с тренером, плюс у меня травма была. Так сложилось, что оказался в «Магнитке». Как будто и не переходил никуда, все знакомое. Много знакомых ребят, никаких проблем не было.

— Финальная часть регулярного чемпионата, «Металлург» идет на первом месте. Можем ли мы говорить о том, что команда сейчас вышла на тот уровень, который хотят видеть тренеры к плей-офф?

— Мы на первом месте, но нельзя расслабляться ни в коем случае. Чуть-чуть расслабишься — и можно с этого места слететь. Мы не смотрим сейчас в таблицу, хочется выигрывать в каждом матче. Идем от победы к победе. Что касается уровня, мы можем еще добавить, всегда есть, куда расти.

«Металлург» набрал 74 очка в 52 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ.