Форвард «Металлурга» Вовченко о матче со «Спартаком»: «Очень довольны нашей победой сегодня»
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Даниил Вовченко прокомментировал победу над «Спартаком» (6:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Форвард забросил одну шайбу в игре с красно-белыми.
— Хорошо, что выиграли, непростой соперник, несмотря на счет. «Спартак» очень хорошо играет и в атаке, и в обороне. Нам удалось больше забить, очень довольны нашей победой сегодня.
— Андрей Разин сказал, что первый период вы фактически проспали. Почему так сыграли, ранний матч сказался?
— Да, ранняя игра, не вкатились сначала. Но потом разбегались и стало полегче.
— Если можно — пару слов о вашем переходе в «Металлург». Как это происходило?
— Не сложилось в Череповце с тренером, плюс у меня травма была. Так сложилось, что оказался в «Магнитке». Как будто и не переходил никуда, все знакомое. Много знакомых ребят, никаких проблем не было.
— Финальная часть регулярного чемпионата, «Металлург» идет на первом месте. Можем ли мы говорить о том, что команда сейчас вышла на тот уровень, который хотят видеть тренеры к плей-офф?
— Мы на первом месте, но нельзя расслабляться ни в коем случае. Чуть-чуть расслабишься — и можно с этого места слететь. Мы не смотрим сейчас в таблицу, хочется выигрывать в каждом матче. Идем от победы к победе. Что касается уровня, мы можем еще добавить, всегда есть, куда расти.
«Металлург» набрал 74 очка в 52 матчах и лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|51
|28
|23
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|49
|28
|21
|58
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|51
|21
|30
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|49
|33
|16
|70
|3
|СКА
|50
|33
|17
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|7
|Северсталь
|49
|24
|25
|55
|8
|Динамо Мн
|48
|21
|27
|47
|9
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|10
|Витязь
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|14.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|3 : 5
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
|14.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|14.01
|17:10
|
Динамо Мн – Трактор
|- : -