Форвард «Металлурга» Голдобин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин поделился мнением по поводу игры против «Ак Барса» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ, а также прокомментировал свой хет-трик.

— Очень плотная игра, много заблокированных бросков.

— Ожидали, что оформите хет-трик? Ваш третий в КХЛ.

— Нет, конечно. Максимализм есть — забить много, и сегодня отскакивало хорошо.

— Команда испытала спад в игре или его ещё предстоит встретить?

— Сегодня играли очень хорошо, надеюсь, с такими же эмоциями проведём игру с «Трактором» послезавтра и в Новом году будем той командой, которую тяжело обыграть, — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Металлург» после 44 матчей идет на второй строчке турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. Магнитогорцы уступают одно очко лидирующему «Автомобилисту».