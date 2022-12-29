Роман Ротенберг заявил, что некоторые игроки СКА выбыли до конца сезона
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии команды к концу 2022 года, но не стал называть имена серьезно травмированных игроков.
«Я не хочу озвучивать фамилии, но у нас есть несколько игроков, которые выбыли до конца сезона. Когда много пишут о каких-то обменах, то, поверьте мне, — это не от хорошей жизни. Но это наша работа — мы играем на пределе. Бывают травмы до конца сезона», — цитирует Ротенберга пресс-служба петербургского клуба.
После 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ СКА продолжает лидировать, набрав 73 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|42
|17
|25
|40
Результаты / календарь
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
|29.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -
Новости