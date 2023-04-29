Форвард ЦСКА Мингачев: «Когда мы пропустили, понимали, что все в наших руках, поэтому не упали духом»
Нападающий ЦСКА Тахир Мингачев поделился своими эмоциями от победы в Кубке Гагарина.
«Какие могут быть эмоции? Мы выиграли! Столько шли к победе, столько игр провели! Самые фантастические эмоции, лучшие в жизни! Когда матч закончился, почувствовал облегчение. Мы выиграли, значит, не просто так все делали. У нас достаточно опытная команда. Когда мы пропустили, понимали, что все в наших руках, поэтому не упали духом. Было понимание, что все получится, если будем верить. Так и вышло», — приводит «РБ Спорт» слова Мингачева.
29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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