Билялетдинов — о поражении от ЦСКА: «Никакого траура нет, «Ак Барс» играл достойно»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина (2:3). Армейцы выиграли серию со счетом 4-3 и стали обладателями Кубка Гагарина-2023.
— Никакого траура нет, конечно. Я считаю, что команда играла достойно. Команда показала свой характер. Молодцы, на протяжении сезона хорошо проявили себя. Я благодарен ребятам за это.
— Показалось, что после второй шайбы команда побежала добивать соперника.
— К сожалению, мы допустили оплошности. Но в финале все бывает.
— Чем вас удивил Федоров как представитель новой тренерской школы?
— Я вижу, что человек работает, неслучайно команда выигрывает второй год подряд. Молодец.
— У вас есть понимание, что нужно сделать, чтобы встать в один уровень с ЦСКА?
— Есть.
— Будете ли продолжать работу с командой?
— Пока нет смысла говорить.
— А есть желание?
— У меня желание всегда есть. И отдохнуть тоже.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3