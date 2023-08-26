Форвард «Ак Барса» Яшкин: «Будет классно, если встретимся со СКА в Кубке Гагарина»
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от Кубка губернатора Челябинской области.
— Каковы ваши впечатления от турнира? В декабре здесь был Матч звезд, знакомый лед, та же раздевалка.
— У нас другая была. На Матче звезд было прикольно, приятно. А турнир — как и на всех предсезонных турнирах, нелегко. Подготовка идет по плану, — приводит Metaratings.ru слова Яшкина.
— Как оцените свою готовность? Ваши голы под воротами, которые забили здесь, будут нужны команде в плей-офф Кубка Гагарина.
— Это моя работа, я стараюсь ее делать как можно лучше. Я себя комфортно чувствую и жду первую официальную игру.
— СКА подписал Гальченюка. «Ак Барс», скорее всего, фаворит на Востоке, а кого выделите на Западе? Может быть, Питер?
— Там любую команду можно выделить. Это сильная конференция, как и Восток. Очень много хороших команд. Если со СКА встретимся, ну классно.
Яшкин играл за СКА с 2022 по 2023 год. Этим летом 30-летний хоккеист перешел в «Ак Барс».
В прошлом сезоне казанская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступила ЦСКА (4:3).
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|Сал. Юлаев
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|Трактор
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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