Форвард «Ак Барса» Яшкин: «Будет классно, если встретимся со СКА в Кубке Гагарина»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от Кубка губернатора Челябинской области.

— Каковы ваши впечатления от турнира? В декабре здесь был Матч звезд, знакомый лед, та же раздевалка.

— У нас другая была. На Матче звезд было прикольно, приятно. А турнир — как и на всех предсезонных турнирах, нелегко. Подготовка идет по плану, — приводит Metaratings.ru слова Яшкина.

— Как оцените свою готовность? Ваши голы под воротами, которые забили здесь, будут нужны команде в плей-офф Кубка Гагарина.

— Это моя работа, я стараюсь ее делать как можно лучше. Я себя комфортно чувствую и жду первую официальную игру.

— СКА подписал Гальченюка. «Ак Барс», скорее всего, фаворит на Востоке, а кого выделите на Западе? Может быть, Питер?

— Там любую команду можно выделить. Это сильная конференция, как и Восток. Очень много хороших команд. Если со СКА встретимся, ну классно.

Яшкин играл за СКА с 2022 по 2023 год. Этим летом 30-летний хоккеист перешел в «Ак Барс».

В прошлом сезоне казанская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступила ЦСКА (4:3).