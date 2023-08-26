Билялетдинов: «Если Яшкин будет играть так же, как сейчас, нам этого будет достаточно»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как проходит адаптация новичков в казанской команде.
— Жафяров, кажется, обретает свою игру: уже отдал результативную передачу. Как у него дела в третьем звене на фоне первого?
— Я думаю, что ему необходимо время для адаптации. Будем надеяться, что у него все будет нормально и он покажет свой уровень, — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.
— Дима Яшкин тоже обретает себя, забил много голов. Довольны им?
— Да.
— Что нового он может добавить в свою игру?
— Он показывает и будет показывать свой уровень. По поводу добавить — если он будет так играть, нам будет достаточно, — сказал Билялетдинов.
1 сентября «Ак Барс» сыграет против ЦСКА в рамках матча за Кубок Открытия. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
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ЦСКА – Ак Барс
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