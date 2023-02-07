Форвард «Ак Барса» Петров: «Первый раунд плей-офф КХЛ будет очень упорным»
Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о специфике российского клубного хоккея, а также назвал неожиданным слабую игру «Трактора» в регулярном чемпионате.
— Мне понравилась ваша игра против СКА (4:7). Хоть вы и проиграли, но она была очень зрелищной.
— Не понимаю, что там было хорошего. Мы пропустили 7! Это в НХЛ во время регулярного чемпионата такие счета. У нас не так. У них можно 50 игр проиграть, но тебя не уволят. А у нас тренера ставят, месяц-два что-то не так — сразу убирают. Это специфика российского хоккея, но она меняется. Если будет 80 игр, как в НХЛ, может быть, в лиге будут другие тенденции. А сейчас, когда 60 игр, команда какая-то захлебнется с их атакующим хоккеем. Слов нет, «Торпедо» — молодчики, стараются, выигрывают. Но дальше такого не будет. Все начнут играть в закрытый хоккей, и они тоже.
— Ждете громких сенсаций в плей-офф?
— Не то что бы сенсаций, но будет упорный первый раунд. Все восемь пар будут рубиться. Не думаю, что кто-то кого-то хлопнет 4-0 в серии.
— Похоже, вам на «Востоке» без разницы, на кого попадать. Все запутано.
— Да и на «Западе» так же.
— Ну только если СКА попадет на «Северсталь».
— Да фиг его знает! «Северсталь» тоже команда хорошая!
— Удивило вас, что, например, «Спартак» уже не в зоне плей-офф. «Трактор» — 11-й в конференции.
— «Трактор» — да, удивил. «Спартак» нормально шел, потом начал захлебываться. Сейчас есть 8-9 игр, когда все будет решаться. Это же интересно, когда все в самом конце решается.
«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции после 60 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -