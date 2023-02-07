Форвард «Ак Барса» Петров: «Первый раунд плей-офф КХЛ будет очень упорным»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о специфике российского клубного хоккея, а также назвал неожиданным слабую игру «Трактора» в регулярном чемпионате.

— Мне понравилась ваша игра против СКА (4:7). Хоть вы и проиграли, но она была очень зрелищной.

— Не понимаю, что там было хорошего. Мы пропустили 7! Это в НХЛ во время регулярного чемпионата такие счета. У нас не так. У них можно 50 игр проиграть, но тебя не уволят. А у нас тренера ставят, месяц-два что-то не так — сразу убирают. Это специфика российского хоккея, но она меняется. Если будет 80 игр, как в НХЛ, может быть, в лиге будут другие тенденции. А сейчас, когда 60 игр, команда какая-то захлебнется с их атакующим хоккеем. Слов нет, «Торпедо» — молодчики, стараются, выигрывают. Но дальше такого не будет. Все начнут играть в закрытый хоккей, и они тоже.

— Ждете громких сенсаций в плей-офф?

— Не то что бы сенсаций, но будет упорный первый раунд. Все восемь пар будут рубиться. Не думаю, что кто-то кого-то хлопнет 4-0 в серии.

— Похоже, вам на «Востоке» без разницы, на кого попадать. Все запутано.

— Да и на «Западе» так же.

— Ну только если СКА попадет на «Северсталь».

— Да фиг его знает! «Северсталь» тоже команда хорошая!

— Удивило вас, что, например, «Спартак» уже не в зоне плей-офф. «Трактор» — 11-й в конференции.

— «Трактор» — да, удивил. «Спартак» нормально шел, потом начал захлебываться. Сейчас есть 8-9 игр, когда все будет решаться. Это же интересно, когда все в самом конце решается.

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции после 60 матчей.