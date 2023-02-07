Форвард «Ак Барса» Петров о кризисе команды осенью: «Знали, что все наладится, сезон длинный»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о хоккее тренера Зинэтулы Билялетдинова и о результатах своей команды.

— Насколько вам близок хоккей Билялетдинова? Привыкли к нему?

— Я и не отвыкал. С предыдущими тренерами у нас были похожие схемы, только чуть агрессивнее тактика.

— У Зинэтулы Хайдяровича надо больше возвращаться в оборону.

— Это залог успеха. Придется так всем играть, как ни крути.

— Удивлены, что вы одно время даже не входили в зону плей-офф, а сейчас уже на первом месте в конференции?

— Никто не переживал об этом. Сезон-то длинный. Знали, что все наладится. А как не должно было? Такой сильный состав, все ребята поигравшие, знают, как себя готовить. Это был просто вопрос времени.

— Сердце не екнуло, когда снова увидели Билялетдинова на тренерской скамейке? Все-таки у вас не лучшие отношения.

— Нормальные у нас отношения.

— Он не хотел вас оставлять в команде в свое время. Отправил в «Югру».

— Мне дали игровую практику. Лучше обсудите это с ним. Все, что было, было давно.

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции после 60 матчей.