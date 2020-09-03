Финский политик поддержала отказ «Йокерит» ехать в Белоруссию на матч КХЛ с «Динамо»

Депутат финского парламента Ханна Косонен поддержала решение «Йокерита» не лететь на матч КХЛ против минского «Динамо».

«Классно, что хоккей распространен по всему миру. Но сейчас тот случай, когда хорошо, что «Йокерит» не полетел в Минск», — написала Косонен в Twitter.

Пресс-служба КХЛ официально объявила, что матч минского «Динамо» против «Йокерита» не состоится. Ранее стало известно, что финский клуб не вылетел в Минск на игру, которая должна была состояться сегодня. Команда даже не приехала в аэропорт.

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