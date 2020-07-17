«Филадельфия» отдала Сушко в аренду минскому «Динамо»

Белорусский форвард Максим Сушко на правах аренды будет выступать за минское «Динамо». «Филадельфия» временно отпустила нападающего в КХЛ, сообщает Twitter клуба.

В минувшем сезоне Сушко выступал за фарм «летчиков» в АХЛ. В своем дебютном сезоне во второй по силе лиге Северной Америки белорус провел 53 матча и набрал 21 (11+10) очко.

Сушко был задрафтован «Филадельфией» в 2017 году в четвертом раунде под общим 107-м номером.