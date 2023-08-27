Фетисов: «Мы должны разобраться — мы хотим независимую лигу или чемпионат России с участием зарубежных клубов?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о зависимости КХЛ от международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Когда я занимался созданием Евро-азиатской хоккейной лиги, то мы планировали сделать ее коммерческой, чтобы она не зависела от федерации. Мы должны у себя разобраться, чего мы хотим — независимую лигу или проводить Кубок Гагарина и чемпионат России с участием зарубежных клубов?» — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября голкипер Иван Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».