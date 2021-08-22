Федоров прокомментировал победу ЦСКА в товарищеском матче против «Авангарда»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги товарищеского матча против «Авангарда» (4:2).

«Для второй товарищеской игры наша команда сработала хорошо. По моим ощущениям, мы каждый период улучшали игру. Единственный момент, иногда шайба контролировалась в средней зоне, но не шла вперед. Это немного усложняло нам жизнь. Как только в третьем периоде мы это исправили, шайба пошла вперед. В итоге мы смогли провести хорошие атаки, вынудили соперника заработать удаления, которые принесли нам большинство. Все это привело к положительному результату», — приводит слова Федорова официальный сайт клуба.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 августа против московского «Динамо».