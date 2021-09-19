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Гол Григоренко принес ЦСКА победу над «Автомобилистом» в овертайме

17:20
19 сентября. «Автомобилист» — ЦСКА — 2:3. Фото ХК ЦСКА.
19 сентября. «Автомобилист» — ЦСКА — 2:3. Фото ХК ЦСКА.
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«Автомобилист» принимал ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб одержал победу в овертайме — 3:2.

Автором решающей шайбы стал нападающий Михаил Григоренко. На его счету также голевая передача в этой встрече.

Также 2 (1+1) очка в этом матче набрал нападающий армейцев Сергей Плотников.

Команда из Екатеринбурга набрала первое очко на домашней арене в нынешнем сезоне, но пока так и не смогла одержать победу на своем льду.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Спунер — 3, 8:15 — 1:0. Да Коста — 5 (бол., Блэкер, Спунер), 26:52 — 2:0. Плотников — 6 (бол., Григоренко, Нестеров), 28:06 — 2:1. Окулов — 2 (Сошников, Гилмор), 48:33 — 2:2. Григоренко — 3 (бол., Плотников), 63:34 — 2:3.

Вратари: Галкин — Федотов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (8+12+2+1) — 32 (12+11+9+1).

Судьи: Беляев, Гофман.

19 сентября. Екатеринбург. Уралец.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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