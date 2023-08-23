Аликин отметил, что тренировки на роликовых коньках не приносят пользы хоккеистам

Голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин в интервью «СЭ» отметил, что тренировки на роликовых коньках не приносят пользы хоккеистам.

— Быстро сработались с тренером вратарей Вадимом Тарасовым?

— Да. Я быстро нахожу общий язык с тренерами.

— Как готовились летом?

— Летом я постоянно катаюсь с Дмитрием Анатольевичем Хомутовым — тренером вратарей «Молота». В основном занимаюсь с ним, и с ребятами играем в летний хоккей.

— На роликах не тренировались?

— Нет, все. Продал их.

— Не понравилось?

— Некоторые тренеры даже запрещают детям кататься на роликах. Катание кардинально отличается. Могу по себе сказать: я покатался в пандемию, потом вышел на лед и чуть не упал на коньках, словно я первый раз встал на них.