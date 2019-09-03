КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Эрик Тангрэди: «Пока еще адаптируюсь к новой лиге»

23:33
Теги:

Нападающий «Барыса» Эрик Тангрэди прокомментировал результат матча против «Адмирала»? (1:3).

- Если говорить лично о себе, то пока еще адаптируюсь к новой лиге, к новой системе, хотя из-за того, что у «Барыса» стал канадский размер площадки — задача облегчается, — приводит слова игрока официальный сайт КХЛ. — Мне кажется, результат получился не тот, которого мы заслуживали, на мой взгляд, мы играли немного лучше соперника.

Но стоит отдать «Адмиралу» должное, в большинстве они сыграли здорово, а мы нет, нужно было реализовывать 5 на 3, не каждый матч выпадает такой «подарок» от соперника. Но впереди еще много матчей и возможностей все исправить.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/03/455609.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир