Елесин считает, что россиянин Мисюль сможет закрепиться в НХЛ
Защитник ХК «Локомотив» Александр Елесин заявил, что россиянин Даниил Мисюль обладает высокими навыками игры в защите, поэтому имеет все шансы закрепиться в НХЛ.
«Он провел очень хороший сезон. Мы с ним друзья, мне очень нравилось с ним играть, я получал от этого удовольствие. Он характерный хоккеист, здорово играет в обороне, хорош в силовой игре. Мне кажется, он сможет закрепиться в НХЛ, я желаю ему успеха, все в его руках», — приводит слова Елесина ТАСС.
2 мая Мисюль подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси».
Мисюлю 22 года, он был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В прошедшем сезоне КХЛ защитник принял участие в 67 матчах «Локомотива». В них игрок сделал восемь результативных передач.
Источник: https://tass.ru/sport/17747651
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ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
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|4 - 0
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Ак Барс - Адмирал
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
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Автомобилист - Металлург
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Ак Барс - Нефтехимик
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