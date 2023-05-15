Елесин считает, что россиянин Мисюль сможет закрепиться в НХЛ

Защитник ХК «Локомотив» Александр Елесин заявил, что россиянин Даниил Мисюль обладает высокими навыками игры в защите, поэтому имеет все шансы закрепиться в НХЛ.

«Он провел очень хороший сезон. Мы с ним друзья, мне очень нравилось с ним играть, я получал от этого удовольствие. Он характерный хоккеист, здорово играет в обороне, хорош в силовой игре. Мне кажется, он сможет закрепиться в НХЛ, я желаю ему успеха, все в его руках», — приводит слова Елесина ТАСС.

2 мая Мисюль подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси».

Мисюлю 22 года, он был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В прошедшем сезоне КХЛ защитник принял участие в 67 матчах «Локомотива». В них игрок сделал восемь результативных передач.