Григоренко рассказал, что начинает тренироваться в Канаде с игроками НХЛ
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о том, как готовится к новым сезонам в компании игроков из НХЛ.
«Не думаю, что есть смысл тренироваться с командой все лето. В прошлом году нас собрали 1 августа, было достаточно времени для командных тренировок. Все и так в хорошей физической форме подходят к сборам. Может, в этом году нам сделают небольшой подарок и еще позже соберут. Было бы здорово. Как правило, начинаю тренироваться в Канаде, где-то полтора-два месяца занимаюсь. Там тоже многие ребята из НХЛ занимаются. В этом плане условия отличные, все на высоком уровне. С кем из игроков НХЛ тренировался? С Янни Гурдом, который с «Тампой» выиграл два Кубка Стэнли. Джонатан Маршессо из «Вегаса» с нами был. И еще пара ребят из АХЛ и юниорских лиг. В общем, компания была большой. На лед подтягивались ребята из других залов, так что было много хоккеистов. Интересно посмотреть, как они готовятся к сезону. Обсуждаем свои прошедшие сезоны, кому-то интересно узнавать про КХЛ», — приводит слова Григоренко Sport24.
ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии со счетом 4-3 и стал обладателем Кубка Гагарина-2023. Армейцы выиграли трофей второй раз подряд и третий в истории.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3