Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА чаще других клубов КХЛ проверялся РУСАДА в апреле
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле протестировало 40 игроков КХЛ, каждый четвертый проверенный на допинг спортсмен представлял столичный ЦСКА, сообщает ТАСС.
РУСАДА во второй месяц весны также протестировало 9 хоккеистов казанского «Ак Барса», который уступил ЦСКА в финале Кубка Гагарина, 7 игроков из СКА, 4 — из омского «Авангарда», по 2 — из нижнекамского «Нефтехимика», ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо», по 1 — из магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора», владивостокского «Адмирала» и подмосковного «Витязя».
В марте РУСАДА проверило на допинг 40 игроков КХЛ, в феврале — 9, в январе — 4.
Самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2022 году стал вратарь клуба Молодежной хоккейной лиги «Стальные Лисы» из Магнитогорска Илья Набоков, он был проверен на допинг 3 раза.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3