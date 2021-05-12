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Егор Яковлев рассказал, как Бучневич поиздевался над его броском

12:00
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Капитан сборной России и защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, почему много бросает.

— Ты самый бросающий игрок в «Магнитке». Это тренеры просят столько бросать?

— Я даже не знал, спасибо за информацию. Стечение обстоятельств, тренеры не делали акцент на этом. Просто действовал по ситуации.

— Если в сборной начнешь столько бросать, косо не будут смотреть?

— Была смешная ситуация, связанная с Павлом Бучневичем, когда я играл за «Нью-Джерси» против его «Рейнджерс». Я бросал, бросал, а он ко мне подъезжает и говорит: «А тебе кто сказал, что у тебя бросок хороший?» У меня нет зацикленности, я лучше пас всегда отдам, чем брошу. Больше удовольствия будет, если кто-то забьет в пустые ворота с моего паса.

(Михаил Зислис, Иван Богун)

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