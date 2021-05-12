Голкипер Шикин пополнил состав «Автомобилиста»

Экс-голкипер «Куньлунь Ред Стар» Дмитрий Шикин подписал контракт с «Автомобилистом», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

?? Состав «Автомобилиста» пополнил вратарь Дмитрий Шикин



Соглашение с 29-летним хоккеистом, который ранее выступал в составе клуба «Куньлунь Ред Стар», рассчитано на один год. https://t.co/i7gqXdeVNo pic.twitter.com/4I858Qv37Q — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 12, 2021

В сезоне-2020/21 Шикин провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ с показателем надежности 90,6% и коэффициентом надежности 3,43. До этого он на протяжении четырех сезонов играл за «Сочи».