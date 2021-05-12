Голкипер Шикин пополнил состав «Автомобилиста»
14:05
Экс-голкипер «Куньлунь Ред Стар» Дмитрий Шикин подписал контракт с «Автомобилистом», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В сезоне-2020/21 Шикин провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ с показателем надежности 90,6% и коэффициентом надежности 3,43. До этого он на протяжении четырех сезонов играл за «Сочи».
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