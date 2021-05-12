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Капитан сборной России рассказал, как травмировал руку празднуя гол

11:45
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Капитан сборной России, защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как повредил, празднуя гол в плей-офф КХЛ в прошедшем сезоне.

«Игра была непростая, плюс у меня была «засуха»: долго не мог забить, набрать очки. Переживал немного из-за этого. Гол получился нужным, поэтому была такая реакция. В этом сезоне вообще собирал нестандартные травмы — то порежусь где-то, то еще что-то. Надеюсь, что исчерпал лимит нелепых травм», — рассказал Яковлев в интервью «СЭ».

«Металлург» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, проиграв будущему чемпиону «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

(Михаил Зислис, Иван Богун)

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