Джордан Шредер: «Сибирь» действовала очень мощно, спасибо Линдбеку за то, что спасал нас снова и снова"

Нападающий «Торпедо» Джордан Шредер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

— Это была крайне непростая игра! — цитирует Шредера официальный сайт «Торпедо». — «Сибирь» действовала очень мощно, и спасибо нашему голкиперу Андерсу Линдбеку за то, что спасал нас снова и снова. Его сэйвы оставили нас в игре и помогли совершить камбэк. А окончательно повернул ход матча видеопросмотр, сразу после которого мы отличились дважды.

Необычное празднование гола? Разумеется, я не планировал его заранее, перед выходом на лед. Когда осознал, что забросил, эмоции переполняли, и нужно было это как-то отметить. Именно такой вариант первым пришел в голову. Обычно я таким образом голы не праздную (смеется).

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