Источник: обладатель Кубка Гагарина Батыршин завершил карьеру
Экс-защитник «Амура» Рафаэль Батыршин завершил профессиональную карьеру, сообщает «Бизнес Online».
Прошлый сезон ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 37-летний хоккеист провел в составе «Амура» — в 41 матчей он набрал 1 (0+1) очко. В этом году найти новую команду он так и не смог.
Ранее он выступал в составе «Витязя», «Сибири», «Металлурга», «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Сочи». С казанцами он становился обладателем Кубка Гагарина-2018, а в составе магнитогорского клуба Батыршин выигрывал Кубок Гагарина-2016.
Всего в КХЛ на его счету 598 матчей и 98 (30+68) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|32
|20
|12
|44
|2
|Авангард
|31
|20
|11
|43
|3
|Лада
|32
|18
|14
|42
|4
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|5
|Автомобилист
|33
|18
|15
|40
|6
|Сал. Юлаев
|31
|18
|13
|37
|7
|Трактор
|31
|17
|14
|37
|8
|Сибирь
|31
|14
|17
|32
|9
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|31
|10
|Амур
|31
|12
|19
|30
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|25
|12
|Адмирал
|29
|7
|22
|20
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|32
|22
|10
|47
|2
|Динамо М
|31
|21
|10
|45
|3
|Локомотив
|30
|19
|11
|40
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|30
|17
|13
|34
|6
|ЦСКА
|30
|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
|17
|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|14:00
|
Спартак – Лада
|- : -
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
Новости