Леонтьев — о победе над «Амуром»: «Реализовали свои моменты, самоотверженно играли у своих ворот»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:0).

«Соперник — прямой конкурент, серьезно готовились к матчу, тем более небольшая серия без очков была. Здорово сыграли, качественно, реализовали свои моменты, самоотверженно играли у своих ворот. Филипп Долганов тоже подчищал, два очка нужные. Были какие-то ошибки, но это не важно», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

«Нефтехимик» прервал серию из трех поражений подряд и занимает девятое место на «Востоке». У команды 31 очко в 31 матче. «Амур» находится на 10-й строчке (30 очков).