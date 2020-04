«Душевно встретили, душевно провожаем». «Сочи» пожелал Алтыбармакяну удачи в «Чикаго»

«Сочи» в Instagram пожелал удачи нападающему Андрею Алтыбармакяну. Игрок подписал контракт с «Чикаго».

— Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку! — написано в посте. — Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся все же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи».

Hi, Blackhawks! Please take care of this guy!

P. S. Al-ty-bar-ma-kian.