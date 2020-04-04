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«Душевно встретили, душевно провожаем». «Сочи» пожелал Алтыбармакяну удачи в «Чикаго»

09:25
Андрей Алтыбармакян. Фото ХК «Сочи».
Андрей Алтыбармакян. Фото ХК «Сочи».
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«Сочи» в Instagram пожелал удачи нападающему Андрею Алтыбармакяну. Игрок подписал контракт с «Чикаго».

—  Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку! — написано в посте. — Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся все же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи».

Hi, Blackhawks! Please take care of this guy!

P. S. Al-ty-bar-ma-kian.

? Душевно встретили, душевно провожаем!? Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян @andreybarmen96 отправляется в Северную Америку!? ? Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся все же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи»! ?? ? Hi, @nhlblackhawks! Please take care of this guy! ? P. S. Al-ty-bar-ma-kian ? #хксочи #сочи #hcsochi #sochi #кхл #nhl #chicagoblackhawks

Публикация от Хоккейный Клуб «Сочи» (@hcsochi)

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