«Душевно встретили, душевно провожаем». «Сочи» пожелал Алтыбармакяну удачи в «Чикаго»
«Сочи» в Instagram пожелал удачи нападающему Андрею Алтыбармакяну. Игрок подписал контракт с «Чикаго».
— Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку! — написано в посте. — Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся все же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи».
Hi, Blackhawks! Please take care of this guy!
P. S. Al-ty-bar-ma-kian.
? Душевно встретили, душевно провожаем!? Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян @andreybarmen96 отправляется в Северную Америку!? ? Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся все же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи»! ?? ? Hi, @nhlblackhawks! Please take care of this guy! ? P. S. Al-ty-bar-ma-kian ? #хксочи #сочи #hcsochi #sochi #кхл #nhl #chicagoblackhawks