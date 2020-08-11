Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин после поражения от магнитогорского «Металлурга» (2:3) во второй день Мемориала И. Х. Ромазана отметил, что его команде удался старт третьего периода.

— До этого мы проводили дома две товарищеские игры с хабаровским «Амуром» — проверяли молодежь. И в этом матче было много ребят, которые еще в прошлом году играли в молодежной команде, — подчеркнул Заварухин. — Пробуем, смотрим их на уровне КХЛ. Нам нужны лимитчики.

Довольно тяжело входили игру — команда все равно еще находится под нагрузкой. Нам удался старт третьего периода, забили хорошие голы. Но после них опять начали играть не в свой хоккей и пропустили довольно много контратак. Но есть время эти ошибки убрать.

Быстрая замена Красикова на Красоткина? У Алексея немного не пошла игра. Чтобы не убивать парня, дали сыграть Антону. Он сыграл здорово.

На сегодняшний мы всего один раз работали над большинством. Постепенно начинаем входить в этот ритм. Постепенно начинаем отрабатывать тактические действия, большинство, меньшинство. Была длинная пауза — больше занимались физическими кондициями.

Эрик О'Делл прилетел только недавно. Решили поберечь его и сразу не бросать в топку. Он провел только две-три тренировки с командой. Перед следующим матчем подумаем, дать ли ему сыграть. (Михаил Скрыль)