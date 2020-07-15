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«Добро пожаловать в клуб». «Авангард» пошутил про переезд «Куньлуня» в Мытищи

15 июля 2020, 18:45
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«Авангард» прокомментировал новость о том, что «Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона в Мытищах.

— Сезон 20/21 «Куньлунь» сыграет в Мытищах. Добро пожаловать в клуб, — говорится в Twitter клуба.

Сезон-2020/21 в КХЛ должен стартовать 2 сентября.

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