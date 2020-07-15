«Добро пожаловать в клуб». «Авангард» пошутил про переезд «Куньлуня» в Мытищи

«Авангард» прокомментировал новость о том, что «Куньлунь» проведет домашние матчи следующего сезона в Мытищах.

— Сезон 20/21 «Куньлунь» сыграет в Мытищах. Добро пожаловать в клуб, — говорится в Twitter клуба.

Сезон 20/21 @KRSchina сыграет в Мытищах



Добро пожаловать в клуб...

??? pic.twitter.com/HMz9hwdGzb — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 15, 2020

Сезон-2020/21 в КХЛ должен стартовать 2 сентября.