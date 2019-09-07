Дмитрий Воронков: «Круто, очень приятно забросить первый гол в КХЛ»
20:38
18-летний нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в матче против «Сочи» (6:3) забросил дебютную шайбу в КХЛ
— Круто, очень приятно забросить первый гол в КХЛ, это невероятные ощущение — спасибо тренерам и партнерам за доверие и помощь. Ребята поздравили, сказали: «Молодчик», — цитирует тренера официальный сайт казанцев.
— Вы забивали в одной перчатке, помните, как ее потеряли?
— Нет, я весь в игре был, не помню. Помню, что толкнул соперника, потом после первого броска шайба осталась на пятаке, второй раз смог добить ее, между ног вроде бы попал.
— Шайбу забрали?
— Конечно! Партнеры отдали — Игорь Ожиганов, спасибо ему.
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