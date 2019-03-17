Дмитрий Квартальнов: "Почему не наказал Денисенко? Он молодой мальчишка"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги третьего матча полуфинала Запада против СКА (3:1). Счет в серии – 2-1 в пользу армейцев.

– Хорошая, быстрая контактная игра. Забили первыми, это важно, наверное.

– Почему Денис Алексеев не играл?

– Мы не делим игроков. Так получилось, что поставили других хоккеистов.

– Будут ли изменения в составе к следующему матчу? И появится ли в этой серии Петри Контиола?

– Посмотрим по изменениям. Надеюсь, что появится.

– Григорий Денисенко допустил ошибку в моменте с голом Наиля Якупова. Удивило, что вы его не наказали.

– Он молодой мальчишка. Мы предупреждали о таких вещах, в своей зоне нельзя быть расслабленным. Потом был похожий момент, но Илья Коновалов вытащил.

– Если гол во втором матче, единственный в сезоне в основное время в ворота СКА, был шагом вперед, то три гола – это прорыв?

– Три гола – это большой шаг вперед. Теперь ребята понимают, что со всеми командами можно играть. (Игорь Еронко)​