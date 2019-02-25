Дмитрий Квартальнов: "Локомотив" должен играть лучше"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча четвертьфинальной серии Западной конференции с "Сочи" (4:3 ОТ).

- Для нас это была тяжелая игра, но мы ее вытащили со счета 0:2. Провели неплохой второй период. Наши нервничали очень сильно, это было заметно, и поэтому сыграли так не так, как хотели бы сыграть. В этом была проблема. С их стороны не было рациональности, Много было неправильных движений и сумбура. В конце нам повезло, мы все правильно сделали. Надо бросать, и там что-то получится. В этом моменте мы сыграли достойно в овертайме. Разочаровывают эти удаления, дали такой гандикап сопернику. Клюшку на вбрасывании надо убирать, но спишу это на нервоз со стороны молодых ребят.

- Как оцениваете игру Ильи Коновалова, который провел сегодня свой первый матч в плей-офф? Было видно, что он немножко нервничает.

- Я не буду говорить конкретно про него, я скажу про всех: мы должны играть лучше.

- "Локомотив" нанес всего три броска в первом периоде. Почему так получилось, и за счет чего прибавили во второй двадцатиминутке?

- Вся стыковая борьба была проиграна за центральной зоной, и соперник играл здорово. (Владислав Уткин)

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