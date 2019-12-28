Дмитрий Квартальнов: «Когда побеждаешь, какие-то моменты уходят из поля зрения»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Локомотивом» (3:0) подчеркнул, что команда сделала ставку на первый период, неплохо сработала в обороне и правильно среагировала на контратаки соперника.

— По игре — первый период мы начали хорошо, рассчитывали на него, и получилось забить, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Во втором «Локомотив» контратаковал, команда здорово готова, неплохо играет — они поддавливали нас, Тимур Билялов на последнем рубеже тащил, защита справлялась. Но соперник играл в давление и не боялся, шел вперед тремя-четырьмя игроками. Нам надо было сыграть по-другому, что мы потом и сделали. Здорово, что не пропустили — играть на ноль всегда приятно.

— Две победы над «Локомотивом» в сезоне с общим счетом 7:0. Связано ли это с тем, что вы раньше работали в этой команде и хорошо ее знаете?

— Нет, это два разных матча — мы тогда выглядели неплохо, сегодня «Локомотив» свежо и здорово выглядел. Тот матч был в начале сезона, это разные встречи.

— Санников и Аверин сегодня дебютировали. Как оцените их игру?

— Когда побеждаешь, какие-то моменты уходят из поля зрения. Санников еще не готов до конца, у него была травма. Аверин играл в высшей лиге. Надо подождать, я знаю их — они будут намного лучше.

— Вы говорили, что у Виртанена проблемы с визой.

— 1 января он будет в Казани.