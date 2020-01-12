Дмитрий Квартальнов: «Есть три простых слова: работать, работать и еще раз работать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Адмирала» (1:5) отметил, что команда проиграла практически по всем компонентам.

— После такого проигрыша что говорить — проиграли, проиграли. По броскам только выиграли, а по всем остальным моментам проиграли, — цитирует тренера официальный сайт казанцев.

— Если брать во внимание предыдущий матч, это невезение? Или что-то еще?

— 9 пропущенных голов — это очень много. Почему невезение? Везет тому, кто везет. Значит, мы не заслужили. Есть три простых слова: работать, работать и еще раз работать. Через работу все придет.