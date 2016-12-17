Дмитрий Чернышенко: "Вместе с ФХР рассмотрим возможность участия в Лиге чемпионов"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что вместе с ФХР лига рассматривает вариант участия в Лиге чемпионов, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Обновленный турнир дал старт с сезона-2014/15, и в нем не участвуют клубы из КХЛ.

– Поскольку я сказал, что мы разрабатываем новую семилетнюю стратегию, совместно с ФХР мы такую возможность – участия в Лиге чемпионов ИИХФ – рассмотрим, – сказал Чернышенко. – Поскольку мы не в вакууме и являемся лидером европейского хоккея. Но ставим во главу угла наши национальные интересы.