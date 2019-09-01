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Дмитрий Чернышенко: «У ЦСКА все в порядке с маркетингом»

17:28

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о ситуации с чемпионской атрибутикой ЦСКА. По его словам, у клуба все нормально с маркетингом.

— На матче открытия сезона ЦСКА продает лишь четыре наименования чемпионской атрибутики, абонементы начали продавать на прошлой неделе, магазин на сайте закрывали на лето. Поможете чемпиону построить эффективный маркетинг? — вопрос корреспондента «СЭ».

— У ЦСКА все в порядке с маркетингом. Они видят спрос и будут соответствовать ему с товарным рядом и с возможностью приобретения.

— Считаете, что спроса нет?

— Совсем нет. Думаю, он был неожиданно высоким. (Евгений Белоусов)

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