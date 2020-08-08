Директор по маркетингу «Сочи»: матчи первого дня турнира посмотрели почти 4 миллиона зрителей

Директор по маркетингу и PR хоккейного клуба «Сочи» Александр Кременсков рассказал о рейтингах трансляций матчей Parimatch Sochi Hockey Open.

— Мы получили статистику и рейтинги трансляций игр за первый день турнира, — приводит слова Кременскова пресс-служба «Сочи». — 4 августа на телеканале «Матч» охват составил 2 881 796 уникальных зрителей. Трансляции в официальной группе клуба ВКонтакте — Охват 957 632 уникальных зрителя. 4863 лайков. А суммарный охват — почти четыре миллиона — 3 839 428 уникальных зрителей. 2,6% от всего населения Российской Федерации.