«Динамо» всухую победило ЦСКА. Яшкин набрал три очка

Московское «Динамо» на выезде победило ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу бело-голубых.

Во всех трех голах «Динамо» участие принимал нападающий Дмитрий Яшкин. Он открыл счет в матче, забив, таким образом, победный гол, потом помог отличиться защитнику Михалу Чайковски, а в концовке встречи поразил уже пустые ворота ЦСКА.

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ЦСКА (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Яшкин — 17 (бол., Бочаров, Шипачев), 28:44 — 0:1. Чайковски — 7 (Яшкин), 50:36 — 0:2. Яшкин — 18 (п.в., Хиетанен, Петерссон), 59:51 — 0:3.

Вратари: Юханссон (Сорокин, 20:29, Юханссон, 22:18, 57:36 — 59:51) — Бочаров.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (8+7+12) — 20 (6+3+11).

Судьи: Раводин, Юдаков.

25 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».