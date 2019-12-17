«Динамо» в овертайме уступило «Йокериту»
21:47
Московское «Динамо» проиграло «Йокериту» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев отличился Иван Игумнов, у гостей — Матти-Вели Савинайнен и Виктор Лев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Игумнов — 3 (бол., Алексеев, Брюквин), 52:08 — 1:0. Савинайнен — 5 (бол., Лехтонен), 59:12 — 1:1. Лев — 2 (Норман), 61:27 — 1:2.
Вратари: Бочаров — Калниньш (58:19 — 59:12).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 32 (5+16+11+0) — 33 (13+9+10+1).
Судьи: Соин, Хрибик.
17 декабря. Москва. «ВТБ Арена».
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