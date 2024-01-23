«Динамо» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
Московское «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 23 января, во вторник. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», также следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ сезона-2023/24 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.
Команда Алексея Кудашова набрала 74 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. Красно-белые располагаются на 4-й строчке «Запада», в их активе 70 баллов.
Бело-голубые вместе с «Локомотивом» и СКА обеспечили себе место в плей-офф.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
|23.01
|19:00
|
Северсталь – Авангард
|- : -
|23.01
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -