Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Коробкина

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подписал новый контракт с клубом до 30 апреля 2026 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Коробкина по новому соглашению составит около 25 миллионов рублей в год.

25-летний форвард — воспитанник магнитогорского клуба и выступает за него в КХЛ с сезона-2017/18. В нынешнем чемпионате Коробкин провел 53 матча в регулярке и набрал 23 (9+14) очка. Это его личный рекорд результативности в КХЛ.