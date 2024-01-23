Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Коробкина
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин подписал новый контракт с клубом до 30 апреля 2026 года.
Как стало известно «СЭ», зарплата Коробкина по новому соглашению составит около 25 миллионов рублей в год.
25-летний форвард — воспитанник магнитогорского клуба и выступает за него в КХЛ с сезона-2017/18. В нынешнем чемпионате Коробкин провел 53 матча в регулярке и набрал 23 (9+14) очка. Это его личный рекорд результативности в КХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|53
|36
|17
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|56
|31
|25
|68
|5
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|6
|Лада
|56
|27
|29
|66
|7
|Ак Барс
|53
|31
|22
|64
|8
|Нефтехимик
|55
|23
|32
|55
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|54
|21
|33
|51
|11
|Барыс
|53
|19
|34
|44
|12
|Адмирал
|53
|15
|38
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|36
|17
|76
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|54
|35
|19
|73
|4
|Спартак
|55
|31
|24
|70
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|53
|24
|29
|53
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|54
|16
|38
|38
Результаты / календарь
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27.01
28.01
|23.01
|19:00
|
Северсталь – Авангард
|- : -
|23.01
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -
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